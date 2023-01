To był najlepszy turniej Magdy Linette w całej jej karierze. Polka doszła aż do półfinału Australian Open, podczas którego musiała uznać wyższość doskonale dysponowanej Białorusinki . W pierwszym secie walczyła z Aryną Sabalenką jak równa z równą i przegrała nieznacznie - 6:7. Jednak drugi set to już koncert piątej rakiety świata, która zwyciężyła 6:2 i zapewniła sobie awans do finału rozgrywek. W następnym pojedynku zmierzy się z Jeleną Rybakiną, która wcześniej pokonała Wiktorię Azarenkę 7:6 (4), 6:3 .



Eksperci doceniają grę Linette, lecz skupiają się przede wszystkim na formie Sabalenki. A zwłaszcza na tym, w jaki sposób pokazała się na korcie w drugiej odsłonie meczu. Nie miała litości dla błędów polskiej konkurentki i wykorzystała niemal każde niedociągnięcie.

Magda Linette - Karolina Pliskova. SKRÓT. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka wygrała z Magdą Linette w Australian Open. "To był świetny mecz Magdy, ale Aryna była po prostu za mocna"

"Jestem pod wrażeniem, że Sabalenka wygrała tego seta. Te warunki nie były dla niej dobre, a tłum kocha Linette i jej inteligentny styl. Ale znalazła swój rytm i rozegrała niesamowity tie-break" - napisano na profilu popularnego The Tennis Podcast. "Sabalenka wcisnęła przycisk dodatkowego zasilania. To może zaboleć" - dodawał Patrick Mouratoglou, uznany trener, który pracował z wieloma wybitnymi tenisistkami i tenisistami. Od 2022 roku szkoli Simonę Halep.

"Trochę musiało minąć, ale to było tylko kwestią czasu, zanim Aryna Sabalenka ze swoją wielką grą dotrze do finału wielkiego szlema" - napisał Christopher Clarey z "New York Times".

W podobnym tonie wypowiadają się fani tenisa.

"To był świetny mecz Magdy, ale Aryna była po prostu za mocna", "Sabalenka zagrała perfekcyjny tie-break. Pokazała, co naprawdę potrafi", "Sabalenka to zupełnie inny poziom", "Białorusinka doskonale serwowała, Linette zdawała się w pewnym momencie zrezygnowana", "Świetny mecz Sabalenki. Zaczęła chwiejnie, ale kiedy poczuła się pewniej i złapała rytm, pokonała Linette i nie oglądała się za siebie. Dobra walka i fantastyczne dwa tygodnie dla Magdy. Mam nadzieję, że jest dumna z tego, co tutaj osiągnęła" - czytamy w sieci.

Aryna Sabalenka i Magda Linette / Clive Brunskill / Getty Images

Aryna Sabalenka i Magda Linette / Graham Denholm / Getty Images