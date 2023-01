W niedzielę 22 stycznia Iga Świątek zagra w meczu 1/8 finału Australian Open. Jej przeciwniczką będzie Jelena Rybakina. Wcześniej Polka musiała pokonać inną rywalkę, Cristinę Bucsę. Podczas pojedynku obu pań doszło do niespodziewanego zdarzenia. W trakcie pierwszego gema przerwano transmisję, by... wyemitować reklamy. "To kpina. Widzowie nie po to zarywają poranek, by oglądać reklamy", "Co z wami?" - irytują się kibice.