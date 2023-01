Magda Linette nie była faworytką

To był moment seta, w którym mógł się on potoczyć korzystnie dla Polki. Tak się jednak nie stało. Od 3-2 nie zdobyła żadnego gema, a Kontaveit najpierw ja przełamała powrotnie, a następnie dokończyła partię w ładnym stylu. Dochodziła do trudnych piłek, a kluczowy okazał się gem na 5-3. Wtedy Magda Linette znajdowała się pod presją, uciekając przed ponownym przełamaniem. Nie uciekła i po 10-minutowym boju uległa. To zapewne zostało w jej głowie.