Tym samym 24-letnia Sabalenka potwierdza bardzo wysokie aspiracje w pierwszym tegorocznym Wielkim Szlemie . Właściwie musiała przezwyciężyć tylko jeden, trudniejszy moment w całym meczu. Sytuacja miała miejsce w drugim secie. To wówczas Mertens przy stanie 2:2 była dość blisko, aby wywalczyć przełamanie. Prowadziła w gemie już 30:0, ale to okazało się niewystarczające.

Aryna Sabalenka w "wielkim gazie". Przed Białorusinką hit z Bencic

Pomimo, że w obu setach 27-letnia Belgijka (34. miejsce w rankingu WTA) popełniła mniej niewymuszonych błędów (12 do 20 po stronie Sabalenki), to decydujące okazały się winnery. Przewaga Białorusinki w tej statystyce wyniosła aż 20 punktów (32 do 12).