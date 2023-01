Iga Świątek już wkrótce rozpocznie zmagania w Australian Open 2023, gdzie jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Jule Niemeier. Polka przystąpi do turnieju jako liderka światowego rankingu, a organizatorzy zadbali, by jej pierwszy mecz został rozegrany w tzw. sesji nocnej. To z kolei oznacza dobrą wiadomość dla polskich kibiców.