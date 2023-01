Jeszcze kilka dni temu ambasador Ukrainy w Australii i Nowej Zelandii, Wasyl Myrosznyczenko apelował do organizatorów turnieju Australian Open, aby zareagowali na to, co robią rosyjscy fani na turnieju.

"Zdecydowanie potępiam publiczne wywieszenie rosyjskiej flagi podczas dzisiejszego meczu ukraińskiej tenisistki Kateryny Baindl. Wzywam Tenis Australia do natychmiastowego egzekwowania polityki neutralnej flagi" - napisał na Twitterze mężczyzna.

Teraz jednak sytuacja wygląda inaczej. Ukraińscy kibice postanowili się "odgryźć". Do zdarzenia doszło podczas drugiego seta w meczu Australian Open. Rywalem Andrieja Rublowa był Emil Ruusuvuori. W trakcie przerwy niektórzy fani postanowili wywiesić ukraińską flagę blisko ławki, na której Rosjanin trzymał swój sprzęt. Mężczyzna na początku nie zwracał uwagi na ten element. W pewnym momencie jednak podszedł do sędziego i poprosił go o stanowczą reakcję.

Australian Open. Rublow został zapytany o ukraińską flagę. Zaskakujące słowa

Po meczu, złoty medalista igrzysk olimpijskich z Tokio z 2020 roku postanowił wytłumaczyć się z tego, co zrobił na korcie. W wywiadzie dla agencji prasowej "Associated Press" wyznał, że nie przeszkadzała mu flaga obcego państwa na korcie. Nie podobały mu się za to wyzwiska fanów tenisa pod jego adresem. Kibice obrażali go w trakcie przerwy.

Poszedłem do sędziego i powiedziałem mu to wprost. Nie chodziło mi o flagę, bo mogą powiesić taką, jaką chcą. Rozumiem całą sytuację. Nie chciałem tylko, żeby zaczęli mnie wyzywać. Powiedziałem do arbitra: 'proszę, czy mógłbyś im powiedzieć, by przestali mnie wyzywać? Tu nie chodzi o flagę' ~ -wyjaśnił sportowiec.

Mimo kolejnej kontrowersyjnej sytuacji na korcie, Rosjanin pokonał Rusuuvuoriego 6:4, 6:2, 6:7, 6:3 i w następnej rundzie Australian Open zmierzy się z Danielem Evansem.

