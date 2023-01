Tyle zarobili Polacy w trakcie Australian Open. Jest zdecydowana liderka

Z puli nagród 76,5 mln dolarów australijskich w Australian Open polskim tenisistom przypadło 1 860 650, czyli ok. 5,7 mln złotych. Nieco ponad połowa tej kwoty - 940 tys. dol. (2,9 mln zł) - trafiła do Linette, która w rywalizacji singlistek dotarła do półfinału.