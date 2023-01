- Nie widziałem u Igi decyzji, by niezależnie od tego, co się będzie działo, jednak podbiec do każdej piłki. Wydaje mi się, że 2-3 piłki były w zasięgu, a do nich nie dotarła. Na tyle co znam Igę, to w swoim najlepszym nastawieniu do meczu do takich piłek by doszła.

~ powiedział Tomasz Wiktorowski