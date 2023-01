Szokujące słowa legendy o Idze Świątek. "Dzięki temu wygra Australian Open"

W ubiegłorocznej edycji Australian Open Iga Świątek doszła do półfinału, gdzie przegrała z Amerykanką Danielle Collins 4-6, 1-6. W 2021 r. Iga dotarła do IV rundy w Melbourne, podobnie jak rok wcześniej, a w 2019 r. odpadła w drugiej.

Chris Evert stawia na Igę Świątek

Chris Evert, która triumfowała w Melbourne Park w 1982 i 1984 r. uważa, że tym razem Iga wygra Australian Open. Paradoksalnie, pomoże jej w tym niedawna porażka na United Cup z Jessicą Pegulą 2-6, 2-6. Tym bardziej, że to było niezwykle bolesne doświadczenie dla naszej tenisistki, która tuż po meczu nakryła twarz ręcznikiem i uroniła sporo łez.

Odwołała się do procesu rozwoju zawodowej tenisistki.

Chris Evert: Dwa czynniki będą ważne przed ewentualnym pojedynkiem Świątek z Pegulą

- Jeśli dojdzie do takiego pojedynku, to kluczowe będą dwa czynniki. Pierwszy, to taki, czy Jessie będzie w stanie utrzymać tak wspaniały poziom podczas całego meczu, jaki zaprezentowała podczas United Cup - warunkuje legenda.