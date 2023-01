21-latka w pierwszych spotkaniach imprezy w Australii odprawiała kolejno Jule Niemeyer, Camilę Osorio i Cristinę Bucsę . Z tego grona zdecydowanie największe problemy sprawiła jej rywalka z I rundy, czyli Niemka. Grała z nią już podczas ubiegłorocznego US Open , gdzie zawodniczka zza naszej zachodniej granicy "urwała" seta. Tym razem tej sztuki nie dokonała, ale triumf 6:4, 7:5 i tak kosztował Świątek wiele sił. - Dość "dziwnie", bo zaczęłam od dziewczyny, z którą na US Open prawie przegrałam i to był wymagający mecz - mówiła.

Świątek upomniana przed startem meczu z Rybakiną

Jelena Rybakina , z którą Polka grała w IV rundzie była jednak rywalką zupełnie innego kalibru. Triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu zapowiadała, że jest w stanie pokonać liderkę rankingu WTA. Pokazała to już kilka tygodni temu - w trakcie turnieju World Tennis League, kiedy to rozbiła ją 6:3, 6:1. Także podczas Australian Open pokazała siłę, zwyciężając 6:4, 6:4 i odzierając naszą rodaczkę z marzeń o czwartym tytule wielkoszlemowym w karierze.

Jeszcze przed pojedynkiem z reprezentantką Kazachstanu (która jednak urodziła się w Moskwie i aż do 2018 roku reprezentowała Rosję) doszło do niecodziennej sytuacji ze Świątek w roli głównej. Sędzina Juan Zhang zarządziła koniec rozgrzewki. Rybakina szybko przygotowała się do gry i wyszła na kort, podczas, gdy Polka wciąż była na ławce i kontynuowała przygotowania do meczu. W końcu arbiter zareagowała.