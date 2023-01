Magda Linette dotarła do najlepszej czwórki wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka w ćwierćfinale pokonała Karolinę Pliskovą 6:3, 7:5. Dzięki zwycięstwu, 30-latka przesunęła się na 22. pozycję w rankingu WTA, co na ten moment jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Po meczu nie kryła radości. Podbiegła do kamery, wzięła marker i napisała kilka słów do kibiców.