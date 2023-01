- Magda to zupełnie inne imię - wielokrotnie podkreślała Magda Linette, ale takie błędy wciąż się zdarzają. Teraz poznańska tenisistka po awansie do ćwierćfinału Australian Open jest u szczytu popularności. jej rozpoznawalność rośnie, więc więcej osób zapamięta zapewne, że Magda to w tym wypadku nie zdrobnienie od Magdalena, ale odrębne, samodzielne imię - tak jak chociażby w wypadku Magdy Umer.