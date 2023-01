Jenson Brooksby "wyrzucił" Caspera Ruuda, światową "3"

Urodzony w Sacramento tenisista zaczął imponująco, od razu bardzo wysoko zawieszając poprzeczkę Ruudowi. I niewiele brakło, by nadspodziewanie szybko wywalczył awans, bo po dwóch setach prowadził w meczu już 2-0. Wielka batalia rozegrała się w trzeciej partii, w której do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. W nim Brooksby przegrywał już 0-4, następnie 1:6, a mimo to stać go było jeszcze na wielki zryw. Wywalczył kolejno trzy punkty, ale Ruud, któremu robiło się coraz cieplej, w końcu postawił kropkę nad "i".