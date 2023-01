Rywale pod wrażeniem wyczynu Djokovicia w AO. "Stworzyliśmy potwora"

Sportowiec pokonał w niedzielę Tsitsipasa i wrócił na pozycję lidera rankingu ATP. Po zakończeniu spotkania emocje wzięły górę. 35-latek podszedł do sztabu i zupełnie się rozkleił. Wszystko zarejestrowały kamery.

"Nole" pokonał w Australi Carballesa Baenę, Couacauda, Dimitowa, De Minaura, Rublowa i Paula . Co ciekawe, w całym turnieju stracił tylko jednego seta ! Jego osiągnięcie nie uszło uwadze innym sportowcom, którzy pospieszyli z gratulacjami w mediach.

Novak Djoković zrobił wielkie show w Australian Open. Tak o sukcesie Serba piszą jego rywale

"To, przez co przeszedł w zeszłym roku i wrócić wygrywając to w ten sposób... " - skomentowała francuska tenisistka, Kristina Mladenovic.