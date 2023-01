Tenis. Sebastian Korda wciąż jest najgorszy w rodzinie

"Radek i moja mama wyznają bardzo dobrą filozofię, żeby być do wszystkiego pozytywnie nastawionym, ale pokonywać szczeble kariery krok po kroku" - zauważył.

Tenis. Sebastian Korda często kontaktuje się z Andre Agassim

"Po meczu z Miedwiediewem przysłał mi wiadomość. Co w niej było? Ostatnią rzeczą, jaką napisał, było to, że kładzie się do łóżka" - przekazał ze śmiechem Korda.