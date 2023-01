Zawodniczka z Poznania przeszła już cztery rundy Australian Open, co jest jej życiowym sukcesem. Wyeliminowała Egipcjanką mayar Sherif, chociaż na to starcie musiała czekać aż dwie doby. Nie wybiło jej to jednak z rytmu. W kolejnych spotkaniach zwyciężyła rozstawioną Anett Kontaveit, Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i wreszcie w walce o ćwierćfinał Caroline Garcię. Trzy ostatnie rywalki były rozstawione w turnieju, z czego Francuzka - aż z numerem cztery.