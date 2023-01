W drugiej rundzie Australian Open, Nadal spotkał się z Mackenziem McDonaldem. Nieoczekiwanie to Amerykanin okazał się lepszy. 65. zawodnik rankingu ATP zwyciężył 6:4, 6:4, 7:5.

Nadal zaczął grać po przerwie medycznej. Amerykanin utrzymał koncentrację

Po powrocie na kort, poziom gry Hiszpana podniósł się, ale nie na tyle aby pokonać Amerykanina. Tej z kolei jest zadowolony ze swojej postawy i przyznaje, że przerwa go nie zdekoncentrowała.

- Nadal jest wielkim zawodnikiem, który nigdy się nie poddaje. Wiedziałem o tym, więc cieszę się, że mimo tej sytuacji z jego kontuzją utrzymałem koncentrację z początku meczu i doprowadziłem rzecz do końca. Nie rozproszyło mnie to - powiedział McDonald, w pomeczowym wywiadzie.

Amerykanin przyznał także, że mecz kosztował go dużo wysiłku. Mimo, że Hiszpan nie był do końca zdrowy, a mecz zakończył się w trzech setach, czyli na najmniejszym możliwym dystansie w Wielkim Szlemie, to McDonald był wyczerpany.