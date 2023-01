Denis Shapovalov, zajmujący obecnie 22. pozycję w rankingu ATP, już nieraz udowodnił, że czasem ma na korcie kłopoty z utrzymaniem nerwów na wodzy. Kilka miesięcy temu podczas turnieju ATP w Rzymie w wulgarny sposób starał się uciszyć publiczność. Zaczęło się od decyzji sędziego, który upomniał Kanadyjczyka jednym punktem karnym za przekroczenie swojej części kortu. To zadziałało na tenisistę jak płachta na byka. Zaczął wykłócać się z arbitrem i bez przerwy powtarzał: "To głupie!". Tym zachowaniem niejako wymusił przerwę w grze, co nie spodobało się kibicom. Zaczęli gwizdać i buczeć.