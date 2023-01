Zresztą w w tym wspomnianym ćwierćfinale w Nowym Jorku oglądaliśmy dokładnie to samo starcie. Wtedy Ram i Salisbury wygrali 2:1 kończąc przygodę Zielińskiego i Nysa, a samym idąc po zwycięstwo w całym turnieju. Dzisiaj Polak i Monakijczyk dostali okazję do zrewanżowania się na innej z wielkich scen.

Australian Open. Jan Zieliński i Hugo Nys w ćwierćfinale

Podobnie jak tamto spotkanie, to również miało bardzo wyrównany przebieg. Dwa pierwsze sety kończyły się tie-breakami. W pierwszym kluczowy okazał się moment mniej więcej w jego środku, kiedy Nys i Zieliński przegrali swoje podanie, co doprowadziło to serii czterech punktów z rzędu po stronie rywali. To dało im jednocześnie trzy piłki setowe, a skorzystać udało im się z drugiej z nich.