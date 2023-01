AP / © 2023 Associated Press

Jessica Pegula znów górą. Będzie przetasowanie w rankingu?

Dzięki zwycięstwu i awansowi do najlepszej ósemki Pegula zarobiła kolejne punkty do rankingu WTA i depcze po piętach drugiej aktualnie Ons Jabeur. Jeżeli przejdzie kolejną fazę, wyprzedzi Tunezyjkę, choć nie gwarantuje to automatycznie pozycji wiceliderki zestawienia po zakończeniu turnieju. Przegonić mogą ją jeszcze Caroline Garcia i Aryna Sabalenka.