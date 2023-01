Pogromca Hurkacza poza Australian Open. Musiał poddać mecz

Sebastian Korda poddał ćwierćfinałowy mecz Australian Open przeciwko Karenowi Chaczanowowi. Przy stanie 6:7(5), 3:6, 0:3 podszedł do swojego przeciwnika i poinformował go, że nie będzie kontynuować rywalizacji. Obaj zawodnicy w elegancki sposób porozmawiali ze sobą przez chwilę, za co otrzymali brawa od publiczności zgromadzonej na Rod Laver Arenie.