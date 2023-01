Oburzające zachowanie Djokovicia po meczu. Nie zamierzał się z tym kryć

Tegoroczny Australian Open niestety obfituje w liczne kontrowersje, których bohaterami są głównie kibice z Rosji. Jak wiadomo, reprezentanci tego kraju nie mogą publicznie eksponować swoich barw narodowych. Podczas pierwszego dnia zmagań w Melbourne, doszło do skandalicznej sytuacji z udziałem rosyjskich fanów , którzy bez skrupułów wywiesili flagę swojego kraju w trakcie meczu ich reprezentantki z ukraińską tenisistką.

To jednak nie koniec skandalicznych scen w Melbourne. Ojciec Serba, Srdjan został przyłapany przez fotografów podczas pozowania do zdjęć z rosyjskimi kibicami, którzy trzymali w rękach flagi z podobizną Władimira Putina. Ponadto mężczyźni mieli na sobie koszulki z namalowaną literą "Z". Po meczu "Nole" podszedł do zagranicznych fanów i... dał im autograf.