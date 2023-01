Novak Djoković wściekły. Kibice wyproszeni

On chce wejść do mojej głowy - grzmiał Djoković

W czwartym secie Serbowi puściły nerwy. Mimo że mecz układał się już po jego myśli (było 2:1 w setach i 2:0 w czwartym secie) nagle wściekły podszedł do sędziego.

- Ten facet jest kompletnie pijany. Od pierwszego punktu mnie prowokuje. On nie przyszedł tu oglądać meczu. Chce wejść do mojej głowy. Co zamierzasz z tym zrobić - mówił sędziemu Djoković.