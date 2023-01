Novak Djoković wściekł się po meczu. Domaga się publicznych przeprosin

Novak Djoković z przytupem rozpoczął tegoroczny Australian Open. Tenisista pokonał we wtorek Hiszpana, Roberto Carballesa Baenę 6:3, 6:4, 6:0, w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju. W trakcie meczu doszło do nietypowej sytuacji z udziałem Serba. Przy stanie 3:2 w pierwszym secie "Nole" poprosił panią arbiter o krótką przerwę. Musiał udać się do toalety.

Wydawało się, że sędzia nie reagowała na jego słowa. Sportowiec nie zastanawiając się długo, postanowił zejść do szatni. Sędziująca spotkanie , Aurelie Tourte była nieugięta. Poinformowała, że Serb ma 30 sekund na powrót do gry. Na szczęście 35-latek w porę wrócił na kort i uniknął konsekwencji.

Ostra reakcja Djokovicia. Jest wściekły na Eurosport i organizatorów turnieju

Znowu znalazłem się w sytuacji, w której muszę zareagować publicznie. Po raz drugi w ciągu niespełna pół roku mam problem z Eurosportem. Nie pamiętam, co dokładnie wydarzyło się sześć miesięcy temu, ale wtedy powiedziałem, że nie będę udzielał żadnych wywiadów Eurosportowi. Przeprosili mnie i wszystko było w porządku. Ale jak widać znowu jesteśmy w sytuacji, gdy Eurosport robi sensację z czegoś, co jest wyrwane z kontekstu

"Pewne rzeczy mogę tolerować, niektórych nie - oni nie zasługują na to, aby uszło im to na sucho. Staram się na to zazwyczaj nie reagować, mimo że w przeszłości mogłem odpowiedzieć im wiele razy na różne rzeczy. Dzisiaj przekroczyli granicę. Nikt mnie jeszcze publicznie nie przeprosił. Czy zamierzają to zrobić? Nie sądzę. Eurosport transmituje Australian Open, to jeden z największych kanałów sportowych na świecie. Mogliby wystosować publiczne przeprosiny" - dodał.