Novak Djokovic wywalczył sobie miejsce w finale Australian Open 2023 . W meczu zaplanowanym na niedzielę 29 stycznia jego rywalem na korcie będzie Grek Stefanos Tsitsipas. Lecz tenisowe sukcesy Serba zostały przyćmione przez aferę z jego ojcem . Wychwycono Srdjana Djokovicia, który po pojedynku syna z Rosjaninem Andriejem Rublowem pozował do zdjęcia ze zwolennikami Władimira Putina. Jego współtowarzysze mieli przy sobie flagę swojego kraju z podobizną dyktatora z Kremla i koszulki z literą "Z", która jest symbolem inwazji na Ukrainę.

To jeszcze nie wszystko. Według medialnych doniesień tata tenisisty, tuż przed odejściem od grupki z Rosji, miał krzyknąć: "Niech żyją Rosjanie!". Nie jest to natomiast potwierdzona informacja, więc należy podchodzić do niej z rezerwą.

Sprawa zrobiła się tak głośna, że głos zabrał w końcu sam zainteresowany . "Jestem tu tylko po to, by wspierać mojego syna. Nie miałem zamiaru powodować zakłóceń ani być gwiazdą takich nagłówków. Byłem na zewnątrz z fanami Novaka, tak jak to robiłem po wszystkich meczach mojego syna, aby świętować z nimi jego zwycięstwa i robić sobie z nimi zdjęcia. Nie miałem zamiaru dać się w to wciągnąć. Moja rodzina przeżyła okropności wojny i pragniemy tylko pokoju. Nie będzie więcej zakłóceń, gdyż półfinałowy mecz mojego syna zdecydowałem się oglądać z domu. Życzę wspaniałego meczu i jak zwykle kibicuję mojemu synowi"- oświadczył mężczyzna cytowany przez Russela Fullera, dziennikarza BBC.

Dłużej przyszło czekać na komentarz Novaka. Jak tłumaczy zachowanie ojca?

Marcin Matkowski o skandalu z obozu Novaka Djokovicia. WIDEO / Michał Białoński / INTERIA.TV

Novak Djokovic broni ojca po skandalu z Rosjanami po meczu na Australian Open. "To nie jego wina"

Po wygranym meczu półfinałowym z Tommym Paulem (7:5, 6:1, 6:2) Novak Djokovic uczestniczył w konferencji prasowej, na której padło pytanie o zachowanie Srdjana. Tenisista starał się tłumaczyć ojca. Stwierdził, że "to wszystko nie jego wina" i sygnalizował, że w rzeczywistości przecież nic takiego się nie stało, a sprawa została nieprawidłowo odebrana.

Słyszałem, co się stało. Jak mówił ojciec, nasza rodzina doświadczyła wojny, więc, wiemy, jak to jest, kiedy przechodzi się coś takiego ~ - rozpoczął.

Następnie dodał: "On [Srdjan Djokovic] jedynie dziękował kibicom za wsparcie, chciał porozmawiać z nimi, zrobić jakieś zdjęcia. Powiedział do nich 'na zdrowie', a media źle to zinterpretowały. Przykro mi, że zostało to tak odebrane. Nie popieramy żadnej wojny. Mam nadzieję skupić się na tenisie". Wyraził również wiarę w to, że mimo wszystko tata będzie oglądał jego finałowy mecz na Australian Open na żywo, z trybun.

Novak Djokovic, Australian Open / Will Murray / Getty Images

Novak Djokovic, Australian Open / Andy Cheung / Getty Images