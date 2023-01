Dojście do półfinału Australian Open to życiowy sukces Magdy Linette. Odprawiła z kwitkiem Karolinę Pliskovą, a później przyszło jej stawić czoła 5. rakiecie świata. Od początku było wiadomo, że to Aryna Sabalenka przystąpi do pojedynku w roli faworytki. "Myślę, że szanse są zbliżone, choć oczywiście Sabalenka jest silniejsza i bardziej utytułowana, ma lepsze wyniki. Z pewnością jest faworytką, ale Magda już kilka razy w tym turnieju pokazała, że ma sposób na dziewczyny wyżej notowane i doskonale radzi sobie z zawodniczkami, które mocno serwują i returnują" - ocenił ojciec tenisistki , Tomasz Linette, w rozmowie z "Faktem".