Niesamowita wymiana na zakończenie finału z udziałem Polaka!

Co za ostatnia wymiana w finale debla mężczyzn podczas Australian Open w Melbourne! Australijczyk Rinky Hijikata nawet się przewrócił, ale to on i jego rodak Jason Kubler wygrali tę akcję, jak i cały mecz z Polakiem Janem Zielińskim i Monakijczykiem Hugonem Nysem 6:4, 7:6 (7-4).