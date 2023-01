Niecodzienna sytuacja na Australian Open. Myślała, że wygrała

Tutaj bowiem tie-breaka gra się do dziesięciu punktów, a nie do siedmiu, jak zwyczajowo w wielu innych turniejach tenisowych. Danielle Collins to zawodniczka doświadczona, a jednak o tym zapomniała i gdy w tie-breaku meczu z czeską rywalką Karoliną Muchovą zdobyła punkt na 7-3, uniosła ręce i zaczęła świętować wygranie tego spotkania. Rzuciła rakietę i cieszyła się.

Przedwcześnie. Sędzia meczu nie zakończył. Skonsternowana Collins początkowo myślała, że nie zaliczył jej punktu albo uznał piłkę za nieprawidłową, więc podeszła do niego, by wyjaśnić. Wtedy dowiedziała się, że gramy do dziesięciu, nie do siedmiu.