Cóż to był za mecz! Iga Świątek swój udział w tegorocznym Australian Open rozpoczęła od zawziętego pojedynku z niemiecką tenisistką, Jule Niemeier. 23-latka znakomicie odpowiadała na ataki liderki światowego rankingu, finalnie musiała jednak uznać wyższość Polki , z którą przegrała 4:5, 5:7.

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Dirk Nowitzki przyłapany na meczu Igi Świątek i Jule Niemeier

Ciężko jednak stwierdzić, czy były zawodnik Dallas Mavericks przybył do Australii, by zobaczyć Igę Świątek w akcji, czy zasiadł tego dnia na trybunach, by dopingować swoją rodaczkę Jule Niemeier. Nowitzki o swojej obecności podczas wielkoszlemowego turnieju poinformował już kilka dni temu. 12 stycznia pojawił się bowiem na treningu Alexandra Zvereva, podczas którego panowie rozegrali razem krótki mecz.