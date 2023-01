Mało znana dotąd Katie Volynets jest bowiem zawodniczką amerykańską i urodzoną w Stanach Zjednoczonych, ale ukraińskiego pochodzenia. Ukraina ma na australijskich kortach wiele swych reprezentantek, ale do Katie Volynets też może się przyznawać. To zawodniczka ze 113. pozycji na świecie. Weronika Kudermetowa to dziewiąta rakieta świata, która w meczu z kwalifikantką spisała się fatalnie. Przegrała 4-6, 6-2, 2-6.