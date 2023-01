Magda Linette zdradziła sekret swego sukcesu. Był decydujący

Magda Linette miała w meczu z rozstawioną Estonką Anett Kontaveit kilka trudnych momentów, chociażby przegrany pierwszy set. Potem jednak odrabiała straty i chwilami grała w świetnym rytmie, bardzo pewnie . Nawet wtedy, gdy w trzecim, decydującym secie rywalka z 1-5 doprowadziła do 4-5, nie pozwoliła sobie wydrzeć wygranej 3-6, 6-3, 6-4 i awansu do trzeciej rundy.

Po meczu wyjaśniła powody swego sukcesu. - Nie dałam się wybić, potrafiłam odciąć wszystkie złe momenty i to, co stało się przed chwilą. To zdecydowało - mówiła oklaskiwana przez widzów na korcie w Melbourne, w tym wielu Polaków.