Magda Linette z najwyższym rankingiem w karierze, a to może nie być koniec!

Magda Linette osiągnęła największy sukces w karierze, awansując co ćwierćfinału wielkoszlemowego Australian Open, który odbywa się w Melbourne. Dzięki temu w aktualizowanym na bieżącą rankingu WTA przesunęła się już na 28. miejsce, co będzie jej najlepszym wynikiem, a to jeszcze być może nie koniec.