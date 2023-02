Bezpośrednio przed startem Australian Open Linette była notowana w rankingu WTA dopiero w piątej dziesiątce. Mimo faktu, że nie mogła liczyć na rozstawienie, grała bez respektu dla teoretycznie mocniejszych rywalek i ostatecznie wdarła się do czołowej czwórki. Po drodze odprawiła m.in. niedawną wiceliderkę światowego zestawienia, Anett Kontaveit, a także Karolinę Pliskovą.

Sposób na Polkę znalazła dopiero Aryna Sabalenka. Późniejsza triumfatorka turnieju po ciężkim boju pokonała 30-latkę 7:6, 6:2, co dało jej przepustkę do finału, w którym ograła Jelenę Rybakinę. Mimo faktu, że Linette nie zagrała w meczu o tytuł, jej występ wzbudził powszechny podziw. Docenić go postanowili też organizatorzy imprezy, w specjalny sposób ją wyróżniając i stawiając tym samym w jednym szeregu z największymi gwiazdami.