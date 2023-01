Magda Linette w półfinale Australian Open. Kto się tego spodziewał?

Cztery rozstawione zawodniczki pokonane przez Linette

Linette długo pięła się w tenisowej hierarchii. W końcu wytrwałością, ciężką pracą, niezwykłą ambicją doszła do celu. W Australii śrubuje życiowy rekord. Jest w półfinale turnieju wielkoszlemowego, w których do tej pory - w 29 startach - docierała najwyżej do trzeciej rundy.