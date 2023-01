30-latka w pierwszej rundzie turnieju trafiła na Mayar Sherif z Egiptu. Po drobnych problemach w pierwszym secie (wygrała go 7:5), w drugim zaprezentowała pełnię umiejętności, rozbijając rywalkę 6:1 i meldując się w kolejnej fazie . Tam poprzeczka zawieszona była zdecydowanie wyżej. Rywalką była bowiem Anett Kontaveit - do niedawna wiceliderka światowego rankingu.

Kolejną przeszkodą Polki będzie Rosjanka, Jekaterina Aleksandrowa . Podobnie, jak Kontaveit jest ona wyżej notowana od naszej reprezentantki, ale niespodzianka w postaci awansu do czwartej rundy nie jest wykluczona. Spotkanie powinno rozpocząć się w sobotę, w godzinach przedpołudniowych.

Iga Świątek "Było naprawdę intensywnie fizycznie" - po przejściu do trzeciej rundy Australian Open. WIDEO

Magda Linette: Nie wierzę, że go przegapiłam

Jednocześnie, Magda Linette pozostaje uważną obserwatorką tego, co dzieje się na innych kortach, również w turnieju mężczyzn. W czwartek, podobnie jak spora część świata sportu była pod wrażeniem pojedynku Andy'ego Murray'a z Thanasim Kokkinakisem . Trwał on... prawie sześć godzin i zakończył się po 4:00 miejscowego czasu.

Polka przyznała, że nie oglądała meczu, nad czym ubolewała. - Nie wierzę, że go przegapiłam - pisała.

Według naszej reprezentantki konieczność rozgrywania spotkań o tak późnej porze to jednak rzecz, nad którą władze powinny się zastanowić. - Czy powinien istnieć jakiś limit czasu decydujący, kiedy można grać? Występowanie tak późno jest trudne dla graczy, by odbudować się przed następną rundą, ale myślę też, że nie jest to najlepsze dla fanów... - napisała.