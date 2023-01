Magda Linette ma przeciwniczkę trudną, ale do pokonania - mówi jej ojciec

Tomasz Linette, ojciec Magdy, były trener 45. tenisistki na świecie: Nie był to pierwszy mecz obu dziewczyn. Doskonale się znają. To ułatwiało zadanie Magdzie. Ale Magda ostatnio nabrała pewności siebie, szczególnie podczas rozgrywek United Cup, w których grało się jej bardzo dobrze. Podchodziła do tego spotkania bardzo pozytywnie nastawiona, miała optymistyczną perspektywę. Mimo tego co się stało w pierwszym secie kontrolowała ten mecz. Nie traciła wiary w to, że w tym spotkaniu odniesie sukces.

- Aleksandrowa to trudna przeciwniczka, ale do pokonania. Poprzedni mecz Magda z nią gładko przegrała (0:6, 2:6 w Charleston w kwietniu 2022 roku - przyp. ok), ale należy pamiętać, że wcześniej grała dwa wyczerpujące trzysetowe mecze z Leylah Fernandez i Kaią Kanepi, a to spotkanie było drugim tego dnia. Nie ma co odnosić się do tego wyniku. Tak jak w przypadku Kontaveit będzie to kolejny pojedynek tych zawodniczek. Na pewno trenerzy ze sztabu Magdy wezmą na warsztat tenis Aleksandrowej i dokładnie zaplanują ten mecz taktycznie.