Linette zabrała głos po półfinale. Jest jasna deklaracja

Polka od początku turnieju pokazywała, że przyjechała do Melbourne w bardzo dobrej dyspozycji i kolejno pokonywała Mayar Sherif, Anett Kontaveit, Jekatierinę Aleksandrową, Caroline Garcię i Karolinę Pliskova. Eksperci byli zgodni co do oceny jej gry, opisując ją w samych superlatywach. Często turnieje wielkoszlemowe mają swoje rewelacje, w tym roku w Australii była nią Linette.