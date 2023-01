Kyrgios już po operacji. Wzbudził kontrowersje nawet ze... szpitalnego łóżka

Nick Kyrgios miał ostatnio bez wątpienia sporego pecha - jeszcze przed swoim pierwszym meczem w Australian Open 2023 musiał on zrezygnować ze udziału w prestiżowym turnieju, a bezpośrednim tego powodem była kontuzja kolana. Miejsce w drabince zajął w zamian za niego Denis Kudla i to właśnie on zmierzył się potem w pierwszej rundzie z Romanem Safiullinem zamiast Australijczyka.

Nick Kyrgios znów namieszał. Po operacji pokazał wulgarny gest

Na fotografii, jaką zamieścił w sieci 27-latek, widać bowiem, jak pokazuje on w kierunku obiektywu środkowy palec. Najprawdopodobniej Australijczyk chciał w ten sposób przekazać, że - czemu trudno się dziwić - jego obecna sytuacja niespecjalnie przypada mu do gustu. Brytyjski "Daily Mail" jednak zinterpretował to jako "niegrzeczny przekaz skierowany do kibiców".