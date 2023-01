Klasyfikowana w rankingu WTA na 11. pozycji Danielle Collins była uznawana za zdecydowaną faworytkę starcia. Czeszka to bowiem dopiero 133. rakieta świata. To ona wygrała jednak niezwykle zaciętego, pierwszego seta, rozstrzygając go na swoją korzyść po tie-breaku (7-1). W drugim Amerykanka odpowiedziała (wygrywając 6:2) i o wszystkim rozstrzygnąć miała partia numer trzy.