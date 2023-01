Kolejna sensacja w Australian Open. Jeden z czołowych tenisistów odpada

Zverev przegrał z Mmohem 7:6 (1), 6:4, 6:3, 6:2. Mecz trwał trzy godziny i 26 minut. To duża niespodzianka, ale...

Zverev dopiero wraca po kontuzji

25-letni niemiecki tenisista dopiero niedawno wrócił do gry po koszmarnej kontuzji, jakiej doznał podczas półfinałowego spotkania z Rafaelem Nadalem podczas Roland Garros. Zverev opuścił kort w Paryżu o kulach. Miał skręcony staw skokowy. Przeszedł operację i długą rehabilitację. Z pozycji numer 2 w rankingu ATP spadł na 13.

W pierwszej rundzie Australian Open półfinalista tego turnieju z 2020 roku, i finalista US Open również z 2020 roku, pokonał z trudem Peruwiańczyka Juana Pablo Varillasa 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (3), 6:4.

Największy szczęściarz Australian Open

Mmoh może być uważany za największego szczęściarza Australian Open. Do turnieju głównego dostał się jako "lucky loser". W finale kwalifikacji przegrał z Australijczykiem Aleksandrem Vukiciem .

W pierwszej rundzie turnieju głównego przegrywał po dwóch setach meczu z Francuzem Laurentem Lokoli i grał tie-break w trzecim. Prowadził w nim 5:0, by doprowadzić do sytuacji, w której jego rywal wyrównał i miał piłkę meczową. Francuz popełnił wtedy podwójny błąd serwisowy. Mmoh pokonał go w tie-breaku 9:7 i wygrał dwa kolejne sety.