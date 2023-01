AP / © 2023 Associated Press

Kolejna gwiazda za burtą Australian Open

Teraz do grona rozczarowanych dołączyła "szóstka" zestawienia, Maria Sakkari . Jej rywalką była Zhu Lin , która notowana jest dopiero w dziewiątej dziesiątce. Już pierwszy set, choć bardzo zacięty, zakończył się niespodzianką - Greczynka uległa po tie-breaku.

W drugim odrobiła straty, oddając przeciwniczce tylko jednego gema. Wydawało się zatem, że gwiazda wraca na właściwe tory. Decydująca odsłona pojedynku pokazała jednak, że był to dzień tenisistki z "Kraju Środka". Prowadziła już 3:1 i choć Sakkari w końcówce zdołała ją dopędzić (doprowadzając do stanu 3:3, a następnie 4:4), w decydującym momencie 28-latka przełamała, co przesądziło o jej sukcesie.