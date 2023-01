Kolacja z Magdą Linette przekroczyła kolejną granicę. Kwota oszałamia

Już teraz kolacja ta doszła do sumy 51 tys. 500 zł, a jeszcze tydzień temu warta była kilkanaście tys. złotych. Pytanie, do jakiej sumy dojdzie na koniec, skoro licytacja na rzecz WOŚP zbiegła się z awansem Magdy Linette do półfinału Australian Open. Mało kto się tego spodziewał, więc poznanianka wywołała wielką sensację. To rzutuje na zainteresowanie aukcją.