Tegoroczna edycja Australian Open zapisze się w historii tenisa - co do tego nie ma już najmniejszych wątpliwości. Zmagania na Antypodach przyniosły sporo niespodzianek, a także wielkich rozczarowań dla faworytów. Nocą z soboty na niedzielę z imprezą pożegnała się Iga Świątek, która uległa w czwartej rundzie Jelenie Rybakinie. Jak się okazuje, to właśnie klęska naszej reprezentantki sprawiła, że rywalizacja w Australii wspominana będzie jeszcze długo.