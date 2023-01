W pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open Ons Jabeur - wiceliderka rankingu WTA, którą wyprzedza jedynie Iga Świątek - trafiła na tenisistkę ze Słowenii - Tamarę Zidansek . W pierwszym secie górą była Tunezyjka, która wygrała po tie-breaku, lecz jej niżej notowana rywalka była górą w drugiej partii. O losach rywalizacji przesądził więc trzeci set, w którym awans do drugiej rundy zapewniła sobie Jabeur, wygrywając 6:1.

Jerzy Janowicz , jak wynika z jego wpisu w mediach społecznościowych, pilnie śledził to spotkanie, lecz bardzo nie spodobał mu się polski komentarz do tego starcia.

- Eurosport, wchodzicie na wyższy poziom komentowania. Hit. Sąsiadka mnie pyta czy nie mogłaby komentować dla was za darmo. Zaoszczędzicie parę stówek - napisał Jerzy Janowicz na Twitterze, publikując krótki fragment meczu komentowanego przez Dawida Olejniczaka i Magdalenę Rejniak-Romer.

Australian Open. Jerzy Janowicz krytykuje komentatorkę. Iga Świątek walczy o triumf