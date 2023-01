Iga Świątek: Zawsze marzyłam o takiej regularności

- Chciałam kontynuować w dobrym stylu, cieszę się, że byłam zdyscyplinowana i skupiona na taktyce . (...) Zawsze staram się skupiać na tych samych rzeczach, które są czysto techniczne. To pomaga mi być zdyscyplinowaną na korcie i to chyba wszystko, nie staram się tego nadmiernie analizować - powiedziała nasza mistrzyni.

Świątek przyznała, że zawsze liczyła na to, by być zawodniczką regularną i cieszy się z osiąganego celu. Teraz skupia się na kolejnych spotkaniach, starając się realizować wszystko nad czym pracowała podczas przygotowań .

- To wiele dla mnie znaczy. Zawsze chciałam być zawodniczką, która jest regularna i bardzo się cieszę, że udaje mi się to osiągać. Pamiętam, że gdy kilka lat temu awansowałam do czwartej rundy, byłam bardzo zmęczona, a teraz czuję, że jestem w odpowiednim miejscu. Mam nadzieję rozegrać tutaj kolejne mecze. Cieszę się z wyniku, staram się realizować wszystko nad czym pracowałam w trakcie okresu przygotowawczego - dodała.