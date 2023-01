Iga Świątek zakochana w Melbourne. Zachwyciło ją jedno zdjęcie

Australian Open. Iga Świątek podzieliła się wyjątkowym zdjęciem

Po meczu miała także miejsce sytuacja, która mogła być mało przyjemna dla Świątek, ta jednak postanowiła ją obrócić w żart. Otóż w momencie kiedy udała się do kibiców, by podpisać podkładane przez nich przedmioty, jeden z fanów wręcz cisnął piłką tenisową w kierunku Polki, która dzięki dobremu refleksowi ją złapała i momentalnie "pogroziła" niesfornemu kibicowi palcem, dając mu jasno do zrozumienia, by na przyszłość zastanowił się nad swoim zachowaniem.