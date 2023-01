Nasza reprezentantka była zdecydowaną faworytką spotkania, lecz już pierwsze starcie tenisistek - podczas US Open pokazało, że z pewnością nie będzie to mecz łatwy. Wtedy Niemka "urwała" liderce rankingu seta , a tym razem była o krok od dokonania tej sztuki. Po przegranej w pierwszym secie (4:6), w drugim długo prowadziła z przewagą przełamania, ale przy stanie 5:3 na korzyść Niemeyer Świątek zaczęła w wielkim stylu odrabiać straty . Wygrała cztery kolejne gemy i rozstrzygnęła na swoją korzyść cały mecz. W drugiej rundzie zmierzy się z Kolumbijką, Camilą Osorio.

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy pokonując Jule Niemeier 6:4, 7:5 / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

To nie był dla Świątek łatwy mecz

Tuż po spotkaniu Polka bardzo cieszyła się z końcowego rozstrzygnięcia, choć podkreślała, że nie był to dla niej pojedynek łatwy. - Wiedziałam, że rywalka potrafi świetnie serwować. Spychała na mnie presję, ale myślałam o tym, jak mogę wywrzeć nacisk na nią - komentowała "na gorąco" .

Kolejny mecz podczas Australian Open Świątek rozegra prawdopodobnie w środę. Dotąd jej najlepszym wynikiem w tym turnieju wielkoszlemowym jest półfinał, do którego dotarła w ubiegłym roku. Wcześniej docierała do czwartej rundy (2021) i dwukrotnie do drugiej (2019, 2020).