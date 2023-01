Iga Świątek odpada z Australian Open. Triumfatorka Wimbledonu lepsza od Polki

Sensacja? Raczej niespodzianka. Kazaszka to zwyciężczyni ubiegłorocznego Wimbledonu, niedawno ograła Świątek w turnieju pokazowym. Od momentu losowania wiadomo było, że to może być najtrudniejsza rywalka Polki w Melbourne. I tak też było.

Pierwszy set przegrany przez Świątek w Australian Open

Mimo że przegrywała 0:40 Rybakina doprowadziła do wyrównania, wypracowała break point, którego wykorzystała. Ten gem - najdłuższy w secie - trwał blisko pięć minut. Świątek sama go przegrała. W kluczowym momencie nie potrafiła postawić kropki nad i. Podobnie było w kolejnym. Prowadziła już 40:15. Przy drugiej okazji na przełamanie serwisu rywalki zmarnowała smecza. Kazaszka utrzymała swoje podanie. Było 0:2.

Polka natychmiast doprowadziła do wyrównania. Przełamując Rybakinę nie straciła punktu. Podobnie do 0 wygrała kolejny gem. Wydawało się, że wkroczyła na zwycięską ścieżkę. Ale to było tylko złudzenie.