Iga Świątek i jej rywalki. Która najgroźniejsza?

Julie Niemeier - pogroziła Świątek w US Open

Poprzedni sezon był najlepszym w jej karierze. W Wimbledonie dotarła do ćwierćfinału, w którym uległa swojej rodaczce Tatjanie Marii 6:4, 2:6, 5:7. Po londyńskim turnieju najlepszy występ zanotowała w Nowym Jorku w US Open. Pokonała: zwyciężczynię Australian Open 2022 Amerykankę Sofię Kenin, Kzaszkę Julię Putincewą i Chinkę Qinwen Zhen. W IV rundzie zagrała z Igą Świątek.

Polka wygrała, ale po zaciętym spotkaniu - 2:6, 6:4, 6:0. Wspominała ten mecz w sobotę podczas australijskiego Media Day. - To była bardzo intensywny, trudny mecz. Teraz też łatwo nie będzie. Ale na Wielkim Szlemie każde spotkanie jest intensywne i stresujące. Bardziej niż na innych turniejach. Jestem na to gotowa - stwierdziła Świątek.

Bianca Andreescu - w 2019 roku wygrała US Open

Znacznie trudniejsza przeprawą może być pojedynek z Rybakiną. To jak Andreescu dobrze znana Świątek zawodniczka jeszcze z kategorii juniorek. Polka przegrała z nią w finale Trofeo Bongfilio w Mediolanie. Rybakina dopiero w ubiegłym roku pokazała jaki drzemie w niej potencjał. Wygrała Wimbledon . Kilka tygodniu temu w Wigilę Świąt Bożego Narodzenia pokonała polską tenisistkę podczas pokazowego turnieju w Dubaju. To może być pewien sygnał ostrzegawczy dla zwyciężczyni trzech turniejów wielkoszlemowych.

Jelena Rybakina - wciąż niedoceniana

Wśród najgroźniejszych zawodniczek, które mogą zatrzymać Świątek eksperci wymieniają Jessikę Pegulę . Jeśli doszłoby do tego meczu w Australian Open to dopiero w półfinale.

- Porażki są częścią tego sportu. Coś może nie zagrało u Igi, albo u Peguli coś bardziej zagrało. W moim odczuciu kort (w Sydney - przyp. ok) był trochę za szybki w porównaniu do tych kortów, które były w Brisbane. Przed meczem z USA Iga miała tylko jeden trening na tej nawierzchni. Reprezentacja przyleciała do Sydney, po południu wyszła na kort na trening, a Iga z rana następnego dnia grała już mecz. To było niewygodne. Amerykanie byli cały czas w Sydney. Im było trochę łatwiej przyzwyczaić się do nawierzchni. To ważny czynnik, który pomógł Amerykance - tłumaczył Tomasz Świątek.