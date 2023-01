Świątek do zmagań w Australii przystępowała jako zdecydowana liderka światowego zestawienia i jednocześnie główna faworytka do zdobycia tytułu . Podczas, gdy inne, czołowe tenisistki wykruszały się z rywalizacji (przykładowo - druga w rankingu Ons Jabeur pożegnała się z rywalizacją już w drugiej rundzie, szósta Maria Sakkari - w trzeciej), Polka, poza drobnymi problemami z pierwszym meczu z Jule Niemeyer pewnie odprawiała kolejne przeciwniczki.

Świątek mówi o przyczynach porażki

Starcie w czwartej rundzie miało być jednak dla niej prawdziwym wyzwaniem. Mierzyła się bowiem z triumfatorką ubiegłorocznego Wimbledonu, Jeleną Rybakiną , która zapowiadała, że jeżeli zagra "swoją" grę, będzie agresywna i solidna od początku do końca to ma szansę na pokonanie naszej gwiazdy. Jak pokazały wydarzenia na korcie - tak też się stało.

Nasza reprezentantka mówiła też o tym, jak ułożyła się dla niej turniejowa drabinka. - Dość "dziwnie", bo zaczęłam od dziewczyny, z którą na US Open prawie przegrałam (wspomnianą Jule Niemeyer - przyp.red) i to był wymagający mecz - mówiła.

- Teraz grałam z Jeleną, która gra super tenis i jest bardzo solidna więc to na pewno nie było rozkręcanie się "step by step". Ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, by to miało znaczenie - skwitowała. - Ja po prostu "zawaliłam temat" i nie było we mnie na tyle energii i walki, żeby przeciwstawić się Rybakinie - dodała gorzko.